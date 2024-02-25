Еврокомиссия оценит последствия для агросектора от вступления Молдавии и Украины в ЕС

Для выявления возможных последствий в агропромышленном секторе ЕС Еврокомиссия хочет дать оценку работе цепочки поставок продуктов питания в Молдавии и на Украине. Поскольку запад рассматривает возможность вступления этих двух стран в ЕС. С соответствующим документом ознакомился RT.

В данном проекте европейские аналитики также дадут оценку адаптации системе поставок в условиях военного конфликта. Также специалисты рассмотрят иностранные инвестиции в агропродовольственный сектор и роль олигархов в продовольственной цепочке.

Также стоит отметить, что, по мнению научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, европейские фермеры терпят убытки от бестаможенного режима ввоза украинской продукции.

В Еврокомиссии также отметили: «Анализ должен основываться на релевантной информации, собранной посредством структурированных опросов или полученной от фокус-групп с участием, связанных с продовольственной цепочкой заинтересованных сторон из Украины и Молдавии и участвующих в торговле с этими странами операторов из ЕС».

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров заявил, что по состоянию на 24 декабря 2023 года экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из республики уже составил $433,5 миллиона.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин