В Беларуси начался первый в истории страны единый день голосования

Сегодня, 25 февраля, в Беларуси начался первый в истории страны единый день голосования. На выборах изберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов. Как отмечает белорусское издание «БелТа», в Национальное собрание страны избирается 110 депутатов, а также 12,5 тысячи депутатов местного уровня.

Накануне в стране прошло досрочное голосование на выборах, явка на которое составила 41,71%. Наибольший показатель оказался в Гомельской и Могилевской областях Беларуси — 49,93% и 49,43% голосующих соответственно. Всего же, по данным ЦИК РБ, в стране насчитывается около 7 млн избирателей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».