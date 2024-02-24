Казанцы пожаловались на сбои в работе сервисов по отслеживанию общественного транспорта

Фото: Динар Фатыхов

Казанцы пожаловались в соцсетях на проблемы с электронными табло на остановках. Они перестали показывать время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов.

Как убедился корреспондент «Реального времени», такая же проблема наблюдается и в приложении. Сервис не показывает время прибытия общественного транспорта.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Аналогичная проблема происходила в городе 7 февраля. Тогда проблемы появились из-за технических неполадок на серверном оборудовании.



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