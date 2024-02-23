В Казани наградили участников спецоперации — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В здании казанского ГБКЗ им. С. Сайдашева наградили 17 участников спецоперации. Государственные награды России и Татарстана вручал раис республики Рустам Минниханов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Сегодня под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина наследники славного поколения победителей, среди которых немало наших татарстанцев, отважно сражаются за будущее России в ходе специальной военной операции. Уверен, победа будет за нами, — поздравил присутствующих в зале руководитель региона.

Участник СВО Андрей Сарбаев удостоился медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». В ноябре 2022-го его призвали по частичной мобилизации.

— Очень интересная история получилась. Сейчас мы выполняем задачи СВО. 80 лет назад так же воевал мой дед. То есть по тем же самым местам. Это крайне интересно. Так что 80 лет спустя приходится выполнять те же самые задачи, освобождать нашу Родину от фашизма, — сказал он.

Награды удостоился и 60-летний Игорь Люкшин. Он мог не идти на спецоперацию в силу своего возраста, однако военнослужащий признался, что не мог поступить по-другому. 30 лет своей жизни мужчина отдал военной службе.

— Защитник Отечества — это человек, который не выступает на митингах, а когда в трудную минуту, когда что-то случается, идет и что-то делает, — поделился он мнением.

Рядового Айнура Шарафиева наградили орденом Мужества посмертно. Награду вручили его жене — Гульчачак Шарафиевой.

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