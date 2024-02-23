Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защитника Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев и ветеранов с праздником 23 Февраля:

— Сегодня наша страна отмечает один из важнейших государственных праздников — День защитника Отечества.

Он воплощает в себе славную историю великих побед и сражений России, в основе которых всегда были патриотизм и единство нашего народа.

С особой теплотой я поздравляю с этим праздником наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны, в тяжелейших испытаниях отстоявших свободу и независимость Родины. Память о ваших подвигах, самоотверженной любви и преданности своей стране служит для всех нас самым высоким нравственным ориентиром, всегда будет жить в наших сердцах и бережно передаваться из поколения в поколение.

Выражаю признательность всем нашим соотечественникам, с честью выполнявшим свой долг в ходе урегулирования локальных войн и конфликтов, проведения миротворческих миссий.

Сегодня под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина наши доблестные бойцы мужественно выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, показывая пример подлинного служения Отчизне. Приношу вам слова глубокого уважения и признательности. Вся страна гордится вами.

Искренне поздравляю всех защитников Отечества, их семьи, ныне здравствующих ветеранов, а также всех татарстанцев с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, благополучия, счастья и успехов!