Сегодня, 23 февраля, празднуется День защитника Отечества

23 февраля отмечается День воинской славы России — День защитника Отечества. Дата была выбрана потому, что 23 февраля 1918 года, как считается, отряды Красной гвардии одержали первые победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. Этот день и назначили Днем рождения Красной Армии.

В 1922 году День Красной Армии стал официальным праздником, а потом в СССР его отмечали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.

В настоящее время 23 февраля в России принято поздравлять всех мужчин, особо выделяя силовиков и военных. А также женщин, несущих воинскую службу или работающих в полиции. День защитника Отечества помогает помнить о героизме Красной Армии и обо всех воинских подвигах в истории нашего государства.

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Разиль Самигуллин