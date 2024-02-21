Казанский «Ак Барс» пропустил две шайбы от «Локомотива» в первые минуты матча
Казанский «Ак Барс» неудачно начал матч против ярославского «Локомотива» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. На старте игры «барсы» пропустили две шайбы.
Первый гол на 53-й секунде игры забил Егор Аверин. На третьей минуте преимущество гостей удвоил Сергей Андронов.
Ворота «Ак Барса» защищает Амир Мифтахов. Наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов внес сразу несколько изменений на матч. В заявку не включили Артемия Князева, Алексея Марченко и Евгения Свечникова. Их заменили Кирилл Адамчук, Максим Быков и Семен Терехов.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию матча.СпортХоккей Татарстан
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