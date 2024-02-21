«Чтобы самые лучшие решения подписывать»: Александр Лукашенко подарил Рустаму Минниханову золотую ручку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей в Казани. Затем он подарил раису Татарстана золотую ручку.

— Я тебе дарю золотую свою ручку с золотым пером, чтобы самые лучшие решения подписывать, — передает обращение Лукашенко к Минниханову пресс-служба татарстанского лидера.

Лукашенко прилетел в Казань час назад. Он примет участие в мероприятиях «Игр будущего». Также в церемонии открытия соревнований примут участие и другие зарубежные лидеры.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».