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С начала зимы с улиц Казани вывезли рекордное количество снега

11:12, 21.02.2024

В Казани побит рекорд зимнего сезона 2010—2011 годов по вывозу снега. С начала зимы с улиц города вывезли 1,7 млн тонн снега. Предыдущий показатель — 1,65 млн тонн, сообщает пресс-служба мэрии.

С начала февраля в городе выпало 42 мм осадков, или 113% от месячной нормы. Дорожная техника вывезла 613,8 тыс. тонн снега.

За последние сутки в городе выпало 0,2 мм осадков. На дорогах работали 1 035 единиц техники и 758 дорожных рабочих, израсходовано 200 тонн противогололедных материалов.

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