ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 21 февраля
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на среду, 21 февраля:
- юань — 12,8 рубля (+0,03);
- доллар — 92,35 рубля (-0,06);
- евро — 99,56 рубля (+0,07).
Юань и евро выросли по отношению к рублю, а доллар незначительно снизился.
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