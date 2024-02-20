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ЦБ опубликовал официальный курс валют на среду, 21 февраля

16:59, 20.02.2024

ЦБ опубликовал официальные курсы валют на среду, 21 февраля:

  • юань — 12,8 рубля (+0,03);
  • доллар — 92,35 рубля (-0,06);
  • евро — 99,56 рубля (+0,07).

Юань и евро выросли по отношению к рублю, а доллар незначительно снизился.

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