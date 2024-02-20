Жители поселка Привольный пожаловались на отключение света

Жители поселка Привольный Советского района города Казань начали жаловаться на отключение света.

По информации от жителей, на улицах Ледяной и Урачи отключили свет. Редакция обратилась в детский сад №8, который находится на улице Чэчэк, они сказали, что свет есть и работают в штатном режиме.

Также, по информации жителей, поселка на Пахотной свет есть.

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Нафиса Миннехузина