В Госдуме допустили скорое принятие закона по лишению иноагентов доходов в России

В Госдуме обсуждается возможное принятие закона о лишении иноагентов доходов в России. Зампред Комитета по экономической политике Артем Кирьянов уверен, что законопроект будет рассмотрен быстро.

— И реклама должна быть запрещена, и различного рода пожертвования, донаты, которые многие получают через интернет. Конечно, надо разбираться и с неописанными в законодательстве, но существующими режимами, к примеру, с финансированием через криптокошельки, криптовалютой, — рассказал депутат изданию «Дума ТВ».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнул необходимость лишить иностранных агентов источников доходов в стране, а также ввести строгие меры ответственности за нарушения.

— В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках,— написал председатель в своем telegram-канале.

Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что законопроект уже подготовлен и находится на согласовании с соответствующими комитетами.

— Законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов по поручению Председателя ГД нами совместно с Комитетом по экономической политике подготовлен и сейчас находится на согласовании,—пишет в своем telegram-канале Пискарев.

Также в Госдуме России обсуждается предложение о десятикратном повышении неоплаченных вовремя штрафов для иноагентов. Инициатива направлена на ужесточение контроля за деятельностью иноагентов на территории страны и обсуждается как один из шагов к улучшению соблюдения законодательства.

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Анна Уржумова