Американский экономист заявил, что спонсирование Киева — это «паршивая инвестиция»

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс сказал в интервью RT, что предоставление средств Украине — это «паршивая инвестиция».

По его словам, США ничего не приобретают от помощи Киеву:

— Так впустую растрачиваются деньги, время и [человеческие] жизни.

Сак подчеркнул, что население страны недовольно тем, что правительство выделяет финансы на конфликты, которые обходятся Соединенным Штатам в триллионы долларов.

— Подобное по-прежнему получает одобрение в Сенате, так как сенаторы в большинстве своем — представители [интересов] военно-промышленного комплекса и следуют исходящим оттуда распоряжениям, — отметил эксперт.

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Галия Гарифуллина