Американский экономист заявил, что спонсирование Киева — это «паршивая инвестиция»
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс сказал в интервью RT, что предоставление средств Украине — это «паршивая инвестиция».
По его словам, США ничего не приобретают от помощи Киеву:
— Так впустую растрачиваются деньги, время и [человеческие] жизни.
Сак подчеркнул, что население страны недовольно тем, что правительство выделяет финансы на конфликты, которые обходятся Соединенным Штатам в триллионы долларов.
— Подобное по-прежнему получает одобрение в Сенате, так как сенаторы в большинстве своем — представители [интересов] военно-промышленного комплекса и следуют исходящим оттуда распоряжениям, — отметил эксперт.
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