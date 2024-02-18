Украина хочет подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО

Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила о надежде Киева подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО в июле. Об этом сообщает «РИА Новости».

Издание также писало, что, по словам Стефанишиной, Европа не может предоставить Украине тот объем военной помощи, что и США.

— В том объеме, в котором мы говорим о военной помощи, США не способны предложить какой-либо план «Б», кроме обеспечения финансирования. Более того, европейские страны и Украина не имели возможности перегруппироваться, потому что события в американском Конгрессе развивались достаточно быстро, а договоренности по распределению направлений помощи формировались в «Рамштайне» месяцами, — сказала она.

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Галия Гарифуллина