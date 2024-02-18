Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине решится через три месяца

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что ситуация на Украине решится в течение трех месяцев.

— Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто «давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД». Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя, — сказал он.

По его словам, Евросоюз излишне колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Украине. При более решительных действиях блока ситуация на поле боя могла выглядеть иначе, подчеркнул Боррель.

Исход конфликта зависит от беспилотников и искусственного интеллекта, уверил он.



Напомним, вчера сообщалось, что Авдеевка была полностью освобождена группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Мордвичева. Под контроль российских военных перешла территория площадью 31,75 кв. км. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих. Под непрерывным огнем российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть населенный пункт, бросив при этом вооружение и военную технику.



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Галия Гарифуллина