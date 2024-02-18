Эксперт: алюминий и пластик в быту могут провоцировать заболевания

Кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, что алюминий, содержащийся в фольге и некоторых зубных пастах, имеет свойство накапливаться в организме и оказывать на него негативное воздействие. То же самое касается и пластиковых контейнеров, поэтому пользоваться такими вещами лучше нерегулярно.

Чудаков отметил, что пластик подразделяется на безопасный и содержащий бисфенол. Бисфенол неприемлем для контакта с человеком, так как может проникать в организм через дыхательные пути, слизистую глаз, контакт с кожей, а также через продукты, которые соприкасались с такой поверхностью. Поэтому, выбирая пластиковый контейнер для домашнего использования, стоит обращать внимание на то, чтобы он не содержал бисфенол.

Эксперт также добавил, что алюминий имеет доказанную связь с увеличением риска возникновения болезни Альцгеймера. Соли алюминия можно найти в зубных пастах и дезодорантах. Однако в косметических средствах чаще всего используется безопасная доза, хотя злоупотреблять такими продуктами не стоит.

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