Контрольный матч между «Рубином» и тульским «Арсеналом» отменен
Контрольный матч между казанским «Рубином» и тульским «Арсеналом» отменен. Об этом сообщает пресс-служба «красно-зеленых», не уточнив причины.
Подопечные Рашида Рахимова проведут последний матч на сборах против «Родины». Поединок состоится 22 февраля.
Два дня назад татарстанские футболисты обыграли южнокорейский клуб «Канвон» со счетом 2:0. За «Рубин» отличились Александр Ломовицкий и Мирлинд Даку.
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