«Рубин» начал третий сбор в Турции с победы над южнокорейским клубом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» успешно начал третий сбор в Турции. Во время контрольного поединка подопечные Рашида Рахимова одолели клуб «Канвон» из Южной Кореи.

Матч закончился со счетом 2:0. Первый мяч в ворота соперника отправил Александр Ломовицкий. Футболист забил на 12-й минуте. Во второй половине игры преимущество «красно-зеленых» упрочил Мирлинд Даку. Форвард нанес результативный удар на 56-й минуте игры.

Неделю назад казанцы уступили ФК «Санкт-Пельтен». Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу австрийцев.

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Айрат Назипов