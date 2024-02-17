Илон Маск считает, что США и ЕС препятствуют мирным переговорам по Украине

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением, что финансирование Украины со стороны США и Евросоюза является единственной преградой для начала мирных переговоров. Свою позицию он высказал в соцсети X.

В канале Wall Street Silver в соцсети Х написали, что финансирование со стороны Запада мешает началу мирных переговоров.

— Верно, — прокомментировал публикацию Маск.