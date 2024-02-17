Совкомбанк объявляет о рекордной прибыли за 2023 год и целях на 2024 год

ПАО «Совкомбанк» (Совкомбанк, банк, а вместе с дочерними обществами — Группа, тикер: SVCB), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет о получении в 2023 году рекордной чистой прибыли согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности.



Чистая прибыль составила 95 млрд рублей (4,6 рубля на 1 акцию), в том числе:

регулярная чистая прибыль — 62 млрд рублей;

нерегулярная чистая прибыль — 33 млрд рублей.

Планы по дивидендам за 2023 год

Совкомбанк планирует предложить Совету директоров банка вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится в июне 2024 года, вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в 4 квартале 2023 года. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский:

«Прошедший год стал для нас историческим. Совкомбанк вышел на IPO, а также показал рекордные за всю историю банка результаты по чистой прибыли. Для максимально комфортного прохождения периода высоких ставок в 2024 году мы создали дополнительные резервы по кредитному портфелю и рассчитываем на сохранение темпов роста в текущем году».

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