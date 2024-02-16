«КОС-Синтез-УОР» потерпел поражение в Волгограде

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» уступили в гостях волгоградскому «Спартаку» в 16-м туре. Игра завершилась за счетом 17:9 (6:0, 4:1, 3:4, 4:4).

Вопросы о победителе встречи были сняты еще в первом периоде, где местный «Спартак» отправил в ворота казанцев шесть безответных мячей. Еще четыре гола хозяева оформили во втором игровом отрезке, на что молодые заводчане ответили результативным броском Ивана Мясникова.

В третьем периоде успех был на стороне казанских спортсменов, но большего достигнуть они не смогли.

Обе команды проведут повторный поединок в субботу, 17 февраля. Матч начнется в 12:00.

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