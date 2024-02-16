В казанской мэрии оценили целесообразность установки трамвайных остановок по улице Технической

Казанцы пожаловались в мэрию на отсутствие остановочных павильонов на улице Технической. Жители беспокоятся за своих детей, которым приходится выходить на этом участке.

— Остановка на Технической — просто узкая полоска между рельсами и несущимся КАМАЗом. Когда уже приведут в порядок остановки на Технической? — спросила женщина в соцсетях.

Как сообщили в мэрии, остановочные павильоны могут появиться на этой улице только после реконструкции.

— Здесь, как сообщает администрация района, к сожалению, ширина улицы не позволяет установить полноценные остановочные павильоны. Однако при полной реконструкции улицы рассмотрят этот вопрос повторно, — сообщили сотрудники исполкома.

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