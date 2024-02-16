Правительство расширило эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов

В эксперименте по формированию цифровых документов об образовании помимо школ, колледжей и вузов будут участвовать учреждения дополнительного образования.

Эксперимент пройдет в три этапа. В рамках первых двух (с 15 марта по 30 сентября) будут отрабатываться механизмы формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании (9-е и 11-е классы), о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании. На последнем этапе (с 1 октября по 31 декабря) планируется ввести в эксплуатацию Единый реестр цифровых документов об образовании.

Отработка механизма создания цифровых дипломов и аттестатов позволит обеспечить работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Цифровые документы об образовании онлайн» на портале госуслуг. Важно понимать, что сформированные в рамках эксперимента цифровые документы не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После окончания эксперимента электронные дипломы и аттестаты будут удалены из системы.

Ранее сообщалось, что благодаря искусственному интеллекту и большому объему медицинских данных удастся изменить ситуацию в сфере здравоохранения.

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Разиль Самигуллин