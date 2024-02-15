Семье беженцев из Палестины вручили ключи от квартиры в Татарстане

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МЧС России (архив)

Семья эвакуированных беженцев из Палестины отметила новоселье в Татарстане. Покинувших сектор Газа посетил глава ДУМ республики Камиль хазрат Самигуллин, заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, глава «Приюта человека» Азат Гайнутдинов и руководитель исполкома Лаишевского района Азат Нурмухаметов

Рушания Закирова из сектора Газа вместе со 10 детьми и внуками вернулась в Татарстан в ноябре 2023 года. Неравнодушные люди помогли собрать деньги на покупку жилья для нуждающейся семьи

Квартира расположена в селе Усады Лаишевского района рядом с мечетью «Ихлас». Мухтасибат Лаишевского района ДУМ Татарстана и АНО «Приют человека» взяли эту семью под свою опеку, в мечети они будут проходить реабилитацию: дети начнут преодолевать языковой барьер и посещать примечетские курсы.

Муж Рушании погиб в палестинском анклаве. Ей пришлось вернуться в Татарстан к родителям с детьми и внуками. Сначала их доставили спецбортом в Москву из Каира, а уже затем они направились в Казань.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов