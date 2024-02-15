«Нефтехимик» упустил победу над «Сибирью»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл «Сибири» в серии буллитов. Матч, проходивший в Новосибирске, закончился со счетом 2:1 Б (0:1,0:0,1:0,0:0).

Первую шайбу зрители увидели на 10-й минуте игры. Ворота Антона Красоткина «распечатал» форвард «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди. Хозяевам удалось отыграться лишь за шесть минут до конца основного времени матча. За «снеговиков» отличился Тревор Мерфи. Хоккеисты не смогли выявить победителя в основное время. Нулевой ничьей закончился и овертайм. В серии буллитов успешнее оказались хозяева.

После поражения подопечные Олега Леонтьева имеют в своем активе 65 очков. «Амур», который находится в зоне плей-офф, набрал 66 очков. У хабаровчан есть матч в запасе.

В прошлой игре «Нефтехимик» всухую уступил «Ак Барсу» в Казани. «Барсы» забросили три безответные шайбы.



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Айрат Назипов