Курс евро поднялся выше 99 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей. Это произошло впервые со 2 февраля.

За день европейская валюта прибавила в цене 1,21 рубля, или повысилась на 1,24%. По состоянию на 16.50 по московскому времени евро торгуется в пределе 99,09 рубля.

Доллар стоит в районе 92,15 рубля. Американская валюта за день выросла в цене на 0,81%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центробанк установил на 16 февраля 2024 года официальный курс доллара на уровне 91,82 рубля, что на 39 копеек выше предыдущего показателя. Курс евро повышен на 60 копеек, до 98,40 рубля.

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Айрат Назипов