Berkshire сократил вложения в Apple, Paramount и HP, увеличив инвестиции в Chevron

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc., принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффету, в четвертом квартале сократила долю в капитале Apple Inc., Paramount Global и HP Inc. При этом Berkshire нарастила вложения в Chevron Corp.

Berkshire продала 10 миллионов акций Apple, и теперь компании принадлежит 905 миллионов бумаг стоимостью около 166 миллиардов долларов. На долю Apple приходится почти половина портфеля акций Berkshire. Кроме того, Berkshire увеличила пакет акций Chevron на 16 миллионов бумаг, до 126 миллионов акций общей стоимостью в 19 миллиардов долларов.

Также компания сократила долю в Paramount, продав треть принадлежащих ей акций и сохранив за собой 63 миллиона бумаг. В случае с HP Berkshire продала 80 миллионов акций и сохранила 23 миллиона. Помимо этого, Berkshire избавилась от пакета акций строительной компании D.R. Horton Inc. (порядка 6 миллионов бумаг).

В начале 2023 года глава Chevron заявил, что Россия продолжает снабжать нефтью мировой рынок. Также он отметил, что потолок цен на нефтепродукты из России, введенный Западом, создал множество сложностей для работы энергетических рынков.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разил Самигуллин