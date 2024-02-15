28-летний житель Саранска выращивал марихуану у себя дома

Сотрудники полиции обнаружили пакет с марихуаной в квартире 28-летнего жителя Саранска. Коноплю молодой человек выращивал в своем жилище. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

В квартире также нашли трубку и другие приспособления для курения, гриндер для измельчения табака и цветочный грунт.

Выяснилось, что семена наркосодержащего растения молодой человек покупал через интернет. Однако выращивал коноплю только для себя. На мужчину завели уголовное дело.

Нафиса Миннехузина