28-летний житель Саранска выращивал марихуану у себя дома
Сотрудники полиции обнаружили пакет с марихуаной в квартире 28-летнего жителя Саранска. Коноплю молодой человек выращивал в своем жилище. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
В квартире также нашли трубку и другие приспособления для курения, гриндер для измельчения табака и цветочный грунт.
Выяснилось, что семена наркосодержащего растения молодой человек покупал через интернет. Однако выращивал коноплю только для себя. На мужчину завели уголовное дело.
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