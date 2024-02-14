В Татарстане за 2023 год выросло большинство показателей социально-экономического развития
Согласно статистике Татарстанстата, по итогам 2023 года в Татарстане отмечен рост по большинству основных показателей социально-экономического развития.
Среди них:
- объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», — рост на 15,1%;
- ввод жилья — рост на 11,1%;
- оборот розничной торговли — рост на 11,3%;
- объем платных услуг населению — рост на 5,7%;
- оборот организаций — рост на 10,3%;
- индекс промышленного производства — рост на 3,3%.
В то же время есть и отрицательные показатели:
- продукция сельского хозяйства снизилась на 7,9%;
- грузооборот автотранспорта снизился на 2,6%.
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