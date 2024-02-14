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В Татарстане за 2023 год выросло большинство показателей социально-экономического развития

12:48, 14.02.2024

Согласно статистике Татарстанстата, по итогам 2023 года в Татарстане отмечен рост по большинству основных показателей социально-экономического развития.

Среди них:

  • объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», — рост на 15,1%;
  • ввод жилья — рост на 11,1%;
  • оборот розничной торговли — рост на 11,3%;
  • объем платных услуг населению — рост на 5,7%;
  • оборот организаций — рост на 10,3%;
  • индекс промышленного производства — рост на 3,3%.

В то же время есть и отрицательные показатели:

  • продукция сельского хозяйства снизилась на 7,9%;
  • грузооборот автотранспорта снизился на 2,6%.

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Нафиса Миннехузина
Экономика Татарстан
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