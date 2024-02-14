В Совбезе России заявили, что ядерный щит США дал трещину

Совет безопасности России обеспокоен состоянием американской системой контроля над ядерным вооружением в связи с госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина.

— Как это ни удивительно, по сути, ядерный щит США дал трещину. Видимо, это и побудило председателя комитета палаты представителей США по вооруженным силам Майка Роджерса письменно обратиться к министру обороны Остину с просьбой дать показания перед законодателями, — заявил в интервью газете «Известия» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Он рассказал, что в конце декабря министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован. Пресса сообщила об этом уже в первых числах января.

— Но при этом важно отметить, что президент США Джо Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие американские чиновники узнали о случившемся лишь через несколько дней после госпитализации министра обороны, — подчеркнул Попов.

По его словам, решение о применении ядерного оружия в США принимает президент страны по согласованию с министром обороны и председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

— А министра обороны на месте нет, и никто не знает, где он находится, кто его замещает. В прессе пишут, что часть его обязанностей была возложена на заместителя министра Кэтлин Хикс. Но она в тот момент была в отпуске в Пуэрто-Рико, — констатировал Попов.

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Галия Гарифуллина