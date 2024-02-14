Дональд Туск рассказал об использовании шпионской программы в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что в стране использовали программное обеспечение Pegasus для прослушки известных политиков и бизнесменов.

— У меня есть документ, который, к сожалению, подтверждает на 100 процентов закупку и использование Pegasus легально и нелегально, — цитирует его Wiadomosci.

Дональд Туск стал премьер-министром Польши в декабре прошлого года. На этому посту он заменил Матеуша Моравецкого.

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