В январе профицит внешней торговли России вырос до $9,7 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Профицит внешней торговли России по итогам первого месяца текущего года вырос до $9,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на $0,2 млрд. В январе 2023 года профицит составлял 9,5 миллиарда.

— Профицит баланса внешней торговли товарами в размере 9,7 млрд долларов США был близок к значению января 2023 года и снизился на 0,5 млрд долларов США относительно уточненного значения за декабрь 2023 года при одновременном сезонном уменьшении экспорта и импорта, — сказано в оценке Центробанка ключевых агрегатов платежного баланса России.

Профицит счета платежного баланса России в январе 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на $1 млрд. Показатель достиг $6,4 миллиарда.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В то же время иностранные активы (кроме резервных активов) выросли на $3,3 млрд. Рост связан с «прочими инвестициями».

Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов составил $1,7 млрд против $5,3 млрд долларов месяцем ранее из-за сезонного сокращения объема объявленных российскими компаниями дивидендов.

По информации аналитиков, внешние обязательства экономики уменьшились на $600 млн в январе. Это произошло за счет сокращения задолженности по незавершенным внешнеторговым расчетам, а также по объявленным ранее дивидендам.

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Айрат Назипов