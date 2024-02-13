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Татарстанцев предупредили о похолодании до -28 градусов

14:26, 13.02.2024

В Татарстане ожидаются 28-градусные морозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики по Татарстану.

Ночью и утром 14 февраля местами на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28 градусов. В Казани похолодает до -25 градусов.

Напомним, с начала месяца в Казани выпало 34,6 мм осадков, что составляет 93% от месячной нормы. В феврале с улиц города вывезли 272,17 тысячи тонн снега, а с начала зимнего периода — 1 335,6 тысячи тонн.

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Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
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