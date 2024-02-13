В Казани эвакуировали Автотранспортный техникум
Сегодня в Казани эвакуировали Автотранспортный техникум. Об этом рассказал источник «Реального времени».
Студентам разрешили забрать свои вещи и отпустили с занятий. Предположительно, это может быть связано с ложным сообщением о минировании.
Информация о случившемся уточняется.
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