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В Казани эвакуировали Автотранспортный техникум

14:13, 13.02.2024

Сегодня в Казани эвакуировали Автотранспортный техникум. Об этом рассказал источник «Реального времени».

Студентам разрешили забрать свои вещи и отпустили с занятий. Предположительно, это может быть связано с ложным сообщением о минировании.

Информация о случившемся уточняется.

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Нафиса Миннехузина
Происшествия Татарстан
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