«Татнефть» выплатила 15,7 млрд рублей дивидендов именным акционерам

Компания «Татнефть» выплатила именным акционерам 15,7 млрд рублей по обыкновенным и привилегированным акциям за девять месяцев 2023 года. Общий размер дивиденда на одну ценную бумагу составил 62,71 рубля. Дополнительная выплата на акцию — 35,17 рубля.

Доход держателей обыкновенных акций составил 13,7 млрд рублей. Из них 5,9 млрд «Татнефть» выплатила по итогам первого полугодия 2023-го. То есть дополнительная выплата за девять месяцев составила 7,7 млрд рублей.

Держатели привилегированных акций в сумме за девять месяцев 2023 года получили 1,9 млрд рублей. Дополнительная выплата акционерам составила 1,1 млрд рублей.

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