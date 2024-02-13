В Ленинградской области предотвратили попытку подрыва газораспределительной станции

Сотрудники ФСБ России предотвратили диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области, задержан иностранец, у которого изъято пять взрывных устройств. Об этом сообщили ТАСС.



— На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры, — сообщили в ЦОС.

У задержанного изъято и обезврежено пять самодельных взрывных устройств, готовых к применению, которые он пытался заложить на трубопроводном узле.

— В результате отработки поступившего сигнала о появлении подозрительного лица в районе газораспределительной станции и своевременных, скоординированных действий преступник был выявлен и задержан. Им оказался иностранный гражданин, украинец по национальности, — сообщили в ФСБ.



Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статьям 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств УК РФ).



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Нафиса Миннехузина