Жителям Татарстана окажут бесплатную юридическую помощь

Жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь. Эта акция приурочена к 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Консультации проведут в Доме дружбы народов РТ в Казани для всех желающих с 10.00 до 12.00. Жители республики смогут задать вопросы представителям Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, Управления Росреестра по РТ, территориальных органов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства здравоохранения РТ, Адвокатской и Нотариальной палат РТ.

Специалисты разберут вопросы земельного и трудового законодательства, медицинского и социального обеспечения и другие. Место проведения консультаций: улица Павлюхина, д. 57, корпус 1.

В начале года отметили, что в 2023 году в Татарстане 1 908 жителей смогли получить бесплатную юридическую помощь. Как рассказали в пресс-службе Минюста РТ, за ней в основном обращались пенсионеры, военные, работники бюджетной сферы и многодетные семьи.

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Самигуллин Разиль