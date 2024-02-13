В Ленинградской области ограничили проведение публичных мероприятий вне помещений из-за угрозы беспилотников

На прошлой неделе оперштаб Ленинградской области сообщил об ограничении митингов до 1 мая из-за опасности терактов и провокаций.

Сегодня опубликован документ с уточнением, что мероприятия ограничены только на улицах. Это связано с возможными диверсиями с использованием беспилотников.

На объектах критической инфраструктуры во всех районах региона объявлен режим повышенной готовности.

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