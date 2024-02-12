«Аэрофлот» подтвердил, что дивиденды будут выплачены после выхода на «устойчивую» чистую прибыль

«Аэрофлот» планирует вернуться к теме выплаты дивидендов после выхода на «устойчивую» чистую прибыль, об этом сообщил Андрей Напольнов, директор по связям с инвесторами и рынкам капитала компании, на вебинаре SberCIB.

Дивидендная политика «Аэрофлота» предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. При этом до всех сложностей, когда у компании была чистая прибыль, выплачивалось 50% от нее. Источником выплат была прибыль как по МСФО, так и по РСБУ.

Сейчас «Аэрофлот» сосредоточится на том, чтобы вернуться к органической прибыли, без переоценок и единоразовых эффектов. Только после этого компания сможет вернуться к вопросу о выплате дивидендов.

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