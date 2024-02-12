В Евросоюзе приняли решение о сохранении российских активов для Украины

Совет Евросоюза утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их дальнейшего использования в интересах Украины. Согласно опубликованному документу, депозитарии в Евросоюзе не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, должны хранить их на отдельных счетах.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро.

Около 200 миллиардов находится в Евросоюзе в основном на счетах бельгийской Euroclear.

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Нафиса Миннехузина