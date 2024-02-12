В ООН признали, что украинский конфликт начался в 2014 году

Конфликт на Украине начался не в феврале 2022 года, он шел с 2014 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Мирослав Енча. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года, — сказал Мирослав Енча.

Россия неоднократно заявляла, что своей специальной военной операцией не начинает, а завершает войну.

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