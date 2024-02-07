Новости происшествий

23:02 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На пожаре в Набережных Челнах спасли трех человек

21:44, 07.02.2024
На пожаре в Набережных Челнах спасли трех человек
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Огонь охватил мебель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие на место пожарные спасли трех человек. Мужчину с отравлением продуктами горения передали врачам.

Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Жильцы оставили без присмотра включенную электроплиту.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также