На пожаре в Набережных Челнах спасли трех человек
В Набережных Челнах загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Огонь охватил мебель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Прибывшие на место пожарные спасли трех человек. Мужчину с отравлением продуктами горения передали врачам.
Площадь пожара составила два квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Жильцы оставили без присмотра включенную электроплиту.
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