Роспотребнадзор оценил риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории России исключены. Соответствующую информацию озвучили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отреагировали на случай смерти жителя США от вируса Аляскапокс. По данным Департамента здравоохранения штата Аляска, мужчина мог заразиться от кошки. Из-за лечения онкологии у него был ослаблен иммунитет. Как считают в Роспотребнадзоре, по этому случаю нужно провести дополнительную проверку и получить подтверждение.

— Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, — сообщили в ведомстве.

Аляскапокс встречается у мелких млекопитающих. В основном его выявляют у красных полевок и землероек. Заразить вирусом могут также кошки и собаки. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного эпизода передачи вируса от человека человеку.

Впервые его выявили у пациента в городе Фэрбенкс в центре Аляски в 2015 году. За это время было зарегистрировано шесть подтвержденных случаев инфекции среди людей.

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Айрат Назипов