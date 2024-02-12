Пробки в Казани утром достигли 9 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Утром в понедельник, 12 февраля, на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Серьезные заторы зафиксированы на улицах Ершова, Космонавтов, Вишневского, Аделя Кутуя, Юлиуса Фучика, Баки Урманче, Дубравной, Технической, Восход, Тэцевской, Максимова, Мира, а также на Мамадышском тракте и на проспекте Победы.

скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

Пробка от Куюков растянулась больше чем на 6 километров. Затор начинается от дома №2 по улице Каспийской.

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Айрат Назипов