В Казани еще два человека обратились за медицинской помощью после ДТП на Ершова

В Казани на ул. Николая Ершова, напротив ГРЦ «Корстон», произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и пешеходами.

По предварительным данным, водитель BMW X6M не справился с управлением и столкнулся с другими машинами, а также сбил пешеходов, переходивших дорогу по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.



По имеющейся информации, один из пешеходов получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Кроме того, за медицинской помощью обратились еще два человека. Водителю также потребовалась медицинская помощь.



Об этом сообщает ГИБДД по Республике Татарстан.

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