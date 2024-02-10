В Казани подписали соглашения с новыми инвесторами «Казань марины»

Сегодня, 10 февраля, были подписаны соглашения с двумя новыми инвесторами «Казань марины». Ими стали ООО «Яхт-клуб «Лаишево» и ООО «Управляющая компания Камская Ривьера», сообщила пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Соглашение о намерениях с ООО «Яхт-клуб «Лаишево» касается реализации двух лотов с общим объемом инвестиций более 3,5 миллиарда рублей. Предусмотрено создание семейных отелей от 120 трехзвездочных номеров, яхт-клуба и марины.

Что касается соглашения с ООО «Управляющая компания Камская Ривьера», в его рамках планируется реализация лота с общим объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей. Проект включает в себя строительство семейных отелей, гостиничного комплекса на 210 трехзвездочных номеров, а также центра гостеприимства, детского досугового центра, набережных, ресторана и центральной площади.



Подписания соглашений с инвесторами прошли в рамках совещания по вопросу о реализации проекта «Казань марина». На нем присутствовали вице-премьер куратор национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Дмитрий Чернышенко, раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов.

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Галия Гарифуллина