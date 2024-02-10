В Казани сегодня небольшой снег и до -16 градусов
В Казани сегодня облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.
Днем без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем составит -11..-16 градусов.
Ветер западный, юго-западный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.
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