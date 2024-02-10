Каждый второй казанец может выполнить свою работу быстрее, чем за восьмичасовой рабочий день

Каждый второй работающий по графику 40-часовой рабочей недели опрошенный может выполнять свои рабочие задачи быстрее, чем за 8 часов, следует из данных опроса SuperJob, проведенного с 31 января по 7 февраля 2024 года.



Заявили, что могут выполнять свою работу менее, чем за 8 часов, 49% казанцев:

3% требуется менее 4 часов,

12% укладываются ровно в 4 часа,

в 5 часах работы нуждаются 16%,

6 часов необходимо 15%,

за 7 часов смогут выполнить рабочие задачи 3%.

Четко знают, что на выполнение работы им необходимо не менее 8 часов в день 20% горожан. Чаще о подобном говорили квалифицированные рабочие, инженеры производств и логисты.

Женщины чаще готовы работать быстрее (57% против 40% среди мужчин). Все 8 часов рабочего дня нужны для выполнения поставленных задач чаще мужчинам (23% против 16% среди женщин).



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Маргарита Головатенко