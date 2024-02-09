«КОС-Синтез» отправился в Санкт-Петербург на матч с «Балтикой»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» сыграют в Санкт-Петербурге в матче 15-го тура чемпионата России по водному поло с «Балтикой». Команды сразятся 10 и 11 февраля. Обе встречи будут начинаться в 12.00.

Питерские спортсмены обосновались на 4-м месте в турнирной таблице. Они одержали 20 побед и потерпели 8 поражений. Таблицу возглавляют подопечные Евгения Ярощука.

В ноябре прошлого года «заводчане» дважды обыгрывали своих ближайших соперников. В первой встрече счет составил 9:3, во второй — 10:7.

Аналитики казанского клуба затруднились предсказать результат поединка. По их мнению, матчи между двумя клубами всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, поэтому предугадать их результат заранее сложно.

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Айрат Назипов