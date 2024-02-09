В Казани начали реставрировать здание бывшей гимназии XVIII века

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В здании бывшей казанской гимназии второй половины XVIII века архитектора Василия Кафтырева стартовали ремонтно–реставрационные работы. Соответствующее разрешение выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

До конца года рабочие укрепят стены, заменят окна, отремонтируют наружные и внутренние лестницы, усилят конструкцию стен, благоустроят прилегающую территорию и так далее.

В ведомстве не обладают информацией о том, под что будет приспособлен объект и что в нем появится.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Одноэтажный исторический особняк расположен на улице Карла Маркса, 41/13. Это одно из старейших гражданских сооружений в Казани. Он представляет собой остатки комплекса Казанской гимназии, основанной в 1758 году. Спустя 16 лет все постройки сгорели в ходе боев с Пугачевым в Казани, но особняк был отстроен заново.

В последующие годы в здании размещали воинские части. Затем особняк сдавали в аренду предпринимателям. Во время Русско-японской и Первой мировой объект передали обществу Красного Креста. Также в нем находился склад пожертвований. Последние годы объект долго пустовал и не ремонтировался.

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Айрат Назипов